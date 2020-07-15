Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
KONYA'da, DEAŞ'a sempati duyduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 6 kişiden 4'ü, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
KONYA'da, DEAŞ'a sempati duyduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 6 kişiden 4'ü, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Polisin 2 şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a sempati duyup, terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, belirlenen 6 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi, gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanların ele geçirildi öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:51 Kaynak: DHA
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