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Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

31.12.2021 10:43
Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 9 yabancı uyruklunun, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaparak Konya'ya yerleştiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, muhtemel eylemleri engellemek amacıyla 9 yabancı uyruklu zanlının il merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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Çatışma, Konya, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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