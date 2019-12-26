Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırıp, çatışma bölgelerine gönderdiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırıp, çatışma bölgelerine gönderdiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Örgütün militan yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürülen Murat G.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, medrese olarak kullandıkları evlerde ise ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara 'dini eğitim' adı altında örgüt ideolojisine yönelik eğitim verdikleri belirtildi.

? Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na elektronik posta yoluyla, kentte terör örgütü DEAŞ'a, militan kazandıran yapılanmanın olduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce El Kaide ve DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Murat G.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişinin, örgüte militan kazandırdığı belirlendi.

ÇOCUKLARI 'DİNİ EĞİTİM' ALTINDA ÖRGÜT İDEOLOJİSİ EĞİTİMİ

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin kentin farklı noktalarında aralarında villaların da bulunduğu ve medrese olarak kullandıkları 9 evde ilk ve ortaokul çağlarındaki çocukların ailelerini, 'dini eğitim verecekleri' yönünde kandırıp, onlara örgüt ideolojisine yönelik eğitimler verdikleri iddia edildi. Bu kişilerin, yetişkinleri ise yine aynı şekilde önce dini sohbetlerle kendilerine yakınlaştırıp, örgüt ideolojisine yönelik eğitim verdikten sonra militan olarak çatışma bölgelerine gönderdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin örgüte para toplayıp, lojistik destek sağladıkları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla da yine elektronik ortamlarda yazıştıkları saptandı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından örgütün militan yapılanmasından sorumlu Murat G.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

MEDRESELER BASKIN YAPILDI

Soruşturma kapsamında örgütün medrese olarak kullandığı aralarında villaların da bulunduğu evlere Maliye ve Milli Eğitim Müdürlüğü uzmanları eşliğinde baskın yapıldı. Yapılacak incelemeden sonra evlerin mühürleneceği belirtildi. Çocuklarını örgütün medreselerine gönderen veliler hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:29 Kaynak: DHA
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