Konya'da DEAŞ operasyonu Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya'da DEAŞ operasyonu Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararıKonya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu önü sürülen Suriye uyruklu 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya'da DEAŞ operasyonu Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu önü sürülen Suriye uyruklu 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 12 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Bunun üzerine Terörle Mücadele ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyonun sürdüğü belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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