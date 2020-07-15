Konya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına propaganda yaptığı belirlenen 6 zanlı için yakalama kararı çıkartıldı.

Konya 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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