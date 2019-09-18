Son Dakika Haberleri: Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

23 dakika önce

Konya'da sosyal medyada, "Yakında inşallah" yazılı kağıdı paylaşarak, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı, System.String[]

Konya'da sosyal medyada, "Yakında inşallah" yazılı kağıdı paylaşarak, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Arapça, "Yakında inşallah" paylaşımında bulunan şüpheliye ilişkin, "DEAŞ terör örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilgili Alaaddin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17 Eylül'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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