Konya'da "Dedikodu" Cinayeti

Konya
'nın Derbent
ilçesinde, komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.
Melek G. (55), Çiftliözü Mahallesi'nde kendisi hakkında dedikodu çıkardığını öne sürdüğü komşusu İbrahim Dinçel'in (70) evine gitti.
İkili arasında çıkan tartışmada, Melek G'nin bıçakla Dinçel'i yaraladığı iddia edildi.
Eşi tarafından hareketsiz şekilde bulanan Dinçel için 112 Acil Servis
ekibinden yardım istendi. Sağlık ekipleri, Dinçel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Evin önündeki kan izlerini takip eden jandarma ekipleri, Melek G'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.