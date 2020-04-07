Konya'da dehşet...Üç kişiyi öldürüp polise teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da dehşet...Üç kişiyi öldürüp polise teslim oldu - Son Dakika

Konya'da dehşet...Üç kişiyi öldürüp polise teslim oldu

6 saat önce

Konya'da dehşet...Üç kişiyi öldürüp polise teslim oldu Konya'da iki farklı iş yerinde üç kişi silahla vurularak öldürüldü.

Konya'da dehşet...Üç kişiyi öldürüp polise teslim oldu

KONYA - Konya'da iki farklı iş yerinde üç kişi silahla vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi cinayet silahı ile birlikte polise teslim oldu.

İlk olay merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bir araç servisinde meydana geldi. Yusuf Ö., depo sorumlusu olarak çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla kafasından vurarak öldürdü. Buradan ayrılan şüpheli merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bakım Sokak'ta bir iş yerinin ofis kısmında Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i de kafalarından vurdu. Tır şoförü şüpheli Yusuf Ö. suç aleti tabanca ile Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin ifadesi üzerine harekete geçen polis ikinci adrese gittiğinde vurulan iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırılırken şüphelinin namus meselesi yüzünden cinayetleri işlediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da dehşet...Üç kişiyi öldürüp polise teslim oldu

Karatay, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:45 Kaynak: İHA

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