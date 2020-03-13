Konya'da denetim ekipleri koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Konya Ticaret İl Müdürlüğü organizesindeki ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından özellikle talebin arttığı dezenfektan ile kolonya gibi ürünleri stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri denetimleri sıklaştırdı.

Virüs nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara ilişkin şikayetler üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ve maliye personelinden oluşan 5 ayrı ekip, kentte iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

İş yerlerinde fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikler kontrol edildi. Bir eczanede maskenin, girdi fiyatının yaklaşık 5 katına satıldığı belirlendi.

Denetimlerde gıda, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi ekipmanlarla ilgili fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen firmalar, Ticaret Bakanlığına bildirildi.

Öte yandan, bir süpermarkette yapılan denetimde, vatandaşların makarna ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra kolonya ile dezenfekte malzemelerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü.