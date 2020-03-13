Konya'da denetim ekipleri koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da denetim ekipleri koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Konya'da denetim ekipleri koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmıyor

6 saat önce

Konya Ticaret İl Müdürlüğü organizesindeki ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Konya'da denetim ekipleri koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmıyor, System.String[]

Konya Ticaret İl Müdürlüğü organizesindeki ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından özellikle talebin arttığı dezenfektan ile kolonya gibi ürünleri stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri denetimleri sıklaştırdı.

Virüs nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara ilişkin şikayetler üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ve maliye personelinden oluşan 5 ayrı ekip, kentte iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

İş yerlerinde fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikler kontrol edildi. Bir eczanede maskenin, girdi fiyatının yaklaşık 5 katına satıldığı belirlendi.

Denetimlerde gıda, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi ekipmanlarla ilgili fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen firmalar, Ticaret Bakanlığına bildirildi.

Öte yandan, bir süpermarkette yapılan denetimde, vatandaşların makarna ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra kolonya ile dezenfekte malzemelerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Türkiye, Zabıta, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Son Dakika Haberleri
20:38 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı...
20:38 Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi
20:37 Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli
20:37 Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç: " Haksızlık yapan firmalara ak ettikleri cezaları vereceğiz"
20:36 Yunanistan'da 73 yeni korona vakası

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:39:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da denetim ekipleri koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]