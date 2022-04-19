Konya'da denetimli serbestlikten yararlananlara barista eğitimi - Son Dakika
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Konya'da denetimli serbestlikten yararlananlara barista eğitimi

19.04.2022 15:14
Konya'da denetimli serbestlikten yararlananlara barista eğitimi

Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen "Denetimli Serbestlik ile Mesleki Kazanım: Barista Eğitimi" projesinde, 30 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen "Denetimli Serbestlik ile Mesleki Kazanım: Barista Eğitimi" projesinde, 30 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezinin yükleniciliğini üstlendiği projeyle ilgili üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projede, Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan şüpheli, sanık, hükümlü, suça sürüklenen çocuklar, suç mağdurları, sosyal ve ekonomik farklılıkları nedeniyle toplumdan dışlanma riskleri bulunan dezavantajlı çocuklar ve kurum personeli, barista (kahve hazırlama uzmanı) eğitimi aldığı ifade edildi.

Sertifika alan kursiyerler, kahve sektöründeki firmaların ilgili birimlerinde barista unvanıyla istihdam edilebileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurs programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, kahve tanıtma eğitimi, uygulama eğitimi ve cupping (duyusal analiz) ile katılımcıların kahve çekirdeklerinin seçiminden öğütülmesine, harmanlanmasından kavrulmasına, demlenmesinden sunumuna kadar kahve sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm beceriler kursiyerlere uzman öğretim üyeleri tarafından verildi."

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Kaynak: AA

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