Konya'da depreme dayanıklı olmayan eski belediye binasında yıkım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin depreme dayanıklı olmadığı ve yıkılma tehlikesi bulunduğu için boşalttığı hizmet binasında yıkım çalışmaları yüzde 70 oranında tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hizmet binasının depreme dayanıklı olmadığının tespit edilmesi üzerine binayı kullanan Konyalıların ve çalışanların hayatlarını riske atmamak için yıkılmasına karar verdiklerini hatırlattı.

Altay, yıkım çalışmalarının yüzde 70 oranında tamamlandığını belirterek, "İnşallah en kısa sürede yıkımı tamamlayarak burada gençlerimiz için Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.