Konya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Konya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

10.03.2022 19:26
Konya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'nın Hadim ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Hadim ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Eser (56) idaresindeki 42 DHJ 62 plakalı otomobil, Hadim- Dedemli kara yolunun 21'inci kilometresinde dereye devrildi.

İlçeye bağlı Dolhanlar Mahallesi'ndeki camide imam olduğu öğrenilen Eser, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde Eser'in eşi olduğu belirtilen kadın ise sıkıştığı yerden jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralı kadın, ambulansla Hadim Devlet Hastanesine götürüldü.

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Otomobil, Dedemli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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