Konya'da "Deri ve Keçe Ürünleri Sergisi" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'Deri ve Keçe Ürünleri Sergisi' açıldı - Son Dakika

Konya'da "Deri ve Keçe Ürünleri Sergisi" açıldı

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü El Sanatları Topluluğu tarafından "Deri ve Keçe Ürünler Sergisi" düzenlendi.

Konya'da

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü El Sanatları Topluluğu tarafından "Deri ve Keçe Ürünler Sergisi" düzenlendi.


Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, sergide çok başarılı tasarımların bulunduğunu söyledi.

Tasarımların tasarımcıya ait özgün izler taşımasının mutluluk verici olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin El Sanatları Bölümü öğrencilerimizin dönem bitirme ödevleriyle hazırladıkları bir sergiyi gezdik. Bu tasarımların her biri ileride birer özgün eser olarak seri üretime geçilebilecek ürünler. Gerek üniversitemizin hatıra eşya reyonunda satışının sağlanması, gerek piyasaya sürülmesi konusunda öğrencilerimize ihtiyaç duyulan desteği vereceğiz. Gerçekten bugün çok memnun oldum. Özgün ve başarılı bu çalışmalarından ötürü emeği geçen herkesi kutluyorum."

El Sanatları Topluluğu Başkanı Cansu Akkaya ise sergiyle öğrencilerin emeğinin görülmesini amaçladıklarını vurgulayarak, "Bizler doğal malzemeler olan deri ve keçeyi kendi bakış açımız ve güncel kullanım eşyalarına dönüştürmeyi çok seviyor ve bu alanda emek vererek çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda diğer uygulama derslerimizde ortaya çıkan ürünlerden oluşan sergiler de açarak, el sanatlarının tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Serginin, 6 Mart'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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