Konya'da dev kelebeğe büyük ilgi - Son Dakika

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'ndeki Tropikal Kelebek Bahçesi, pandemi döneminde de ziyaretçi akınına uğruyor.

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın sayılı kelebek bahçelerinden olan Konya Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi 3 bin 500 metrekarelik gezi alanı ile toplamda 7 bin 600 metrekarelik bir kullanım alanına sahip.

Tropikal ülkelerden gelen kelebeklere doğal yaşam alanı sunan Konya Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ayrıca farklı hayvan türleri ile 106 türde yaklaşık 20 bin bitki yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip tropikal kelebek bahçesi, 45 farklı türde rengarenk binlerce kelebeğe ev sahipliği yapıyor.

Tropikal iklim olması için 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nemin sabit tutulduğu Tropikal Kelebek Bahçesi'nde kelebekler Filipinler, Kenya, Kosta Rika gibi tropikal ülkelerden geliyor.

Konya Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi'nin en fazla dikkat çeken kelebeği ise Filipinler'den getirtilen dünyanın en büyük kelebeği "Atlas". Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yaklaşık 28 santimetre kanat açıklığına ulaşabilen kahverengi tonlarına sahip "Atlas" dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahçemizde 45 farklı türde yaklaşık 10 bin kelebeğimiz var ve dünyanın en büyük kelebeği Atlas kelebeklerimiz doğmuş bulunmakta. Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip olan Atlas, gece kelebeği olarak hayatına devam eder ve gündüzleri uyuyarak geçirir. Bir güve olarak adlandırdığımız bu tür, kelebek halindeyken beslenmiyor, bir ağza sahip değil tırtıl halindeyken yediği besinleri depo ediyor ve bu depo eridiği zaman ömrünü tamamlamış oluyor bu süre de takriben bir hafta oluyor.

Atlas kelebeği dünyanın en büyüğü unvanını kanat uzunluğunun bir uçtan diğerine 28 santimetreye ulaşabiliyor olması ve kanat alanının 400 santimetre kareyi bulabiliyor olmasıyla elde ediyor. Kanatlarındaki desenler ise bir kobra yılanını andırdığı için avcılara karşı bir savunma mekanizması görevi görüyor. Kanatlarını ağır ağır çırptığı zaman adeta saldırıya geçecek bir kobra yılanını andırarak düşmanlarını korkutuyor."

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi pandemi döneminde de hizmetini ateş ölçümü, maske ve mesafe kuralına uygun olarak sürdürüyor. Pazartesi günü hizmet vermeyen Tropikal Kelebek Bahçesi hafta içi 09.30-17.30 arasında ziyaret edilebilir.