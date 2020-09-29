Konya'da dev toz bulutu - Son Dakika

Konya'da dev toz bulutu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan kum fırtınası ve oluşan dev toz bulutu kentte adeta gündüz vakti akşamı yaşatırken, toz bulutunun görüntüleri korkuttu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan kum fırtınası ve oluşan dev toz bulutu kentte adeta gündüz vakti akşamı yaşatırken, toz bulutunun görüntüleri korkuttu. Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde dev toz bulutları oluştu. Toz bulutunun kentin üzerini kaplamasıyla şehir karanlığa büründü. Toz bulutuyla birlikte oluşan fırtına tarım işçilerinin kaldığı kırsal alanlarda kurulu çadırların uçmasına neden oldu. Toz fırtınasının görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle şehir içinde ve karayollarında trafikte aksamalar ile birlikte trafik kazaları meydana geldi. Kolluk kuvvetleri ise karayolunda geniş güvenlik önlemleri aldı. AFAD ve itfaiye ekipleri de ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. Ereğli ilçe merkezini tamamen kaplayan toz bulutunun İvriz Barajı'nı tamamen yuttuğu görüntüler de cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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