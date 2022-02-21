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Konya'da devrilen işçi servisindeki 15 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da devrilen işçi servisindeki 15 kişi yaralandı

21.02.2022 19:23
Konya'da devrilen işçi servisindeki 15 kişi yaralandı

Konya'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Konya'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 C 0879 plakalı işçileri taşıyan midibüs, Ankara Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, bir un fabrikasında çalıştıkları öğrenilen araçtaki 15 işçi yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Ankara, Konya, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da devrilen işçi servisindeki 15 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da devrilen işçi servisindeki 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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