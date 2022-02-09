Konya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Enes Yıldırımel'in (71) kullandığı 47 YC 479 plakalı kamyonet, Konya- Adana kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Yıldırımel ile araçtaki Hanife Yıldırımel (66), Songül Erdil (18) ve Serengül Erdil (17) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye götürülen yaralılardan Serengül Erdil, yolda hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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