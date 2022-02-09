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Konya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

09.02.2022 15:26
Konya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Enes Yıldırımel'in (71) kullandığı 47 YC 479 plakalı kamyonet, Konya- Adana kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü Yıldırımel ile araçtaki Hanife Yıldırımel (66), Songül Erdil (18) ve Serengül Erdil (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye götürülen yaralılardan Serengül Erdil, yolda hayatını kaybetti.

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Karapınar, Kamyonet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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