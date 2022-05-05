Konya'da devrilen minibüsteki 12 tarım işçisi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da devrilen minibüsteki 12 tarım işçisi yaralandı

05.05.2022 16:19
Konya'da devrilen minibüsteki 12 tarım işçisi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini yaşayan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini yaşayan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Kütahya'ya mevsimlik işçilerini götüren İsa Arslan (26) yönetimindeki 27 AHC 322 plakalı minibüs, Konya- Adana kara yolu Hortu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü Arslan ile minibüste bulunan 11 tarım işçisi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kütahya, Ereğli, Konya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da devrilen minibüsteki 12 tarım işçisi yaralandı - Son Dakika


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