Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Abdullah A, idaresindeki 06 GB 1977 plakalı otomobil, Beyşehir- Derebucak kara yolunun 3. kilometresinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrilen otomobildeki sürücü ile araçtaki Muhammed B, yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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