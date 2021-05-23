Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücünün eşi Ayşenur Soner (34), çocukları Sahra Nehir (4) ve Sarp Ateş (1) yaralandı.

Konya 'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile 2 çocuğu yaralandı.

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