Konya'da devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Figen Eken (38) idaresindeki 42 R 6626 plakalı otomobil, Kulu-Karacadağ kara yolunun 6'ncı kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile çocukları B.E. (9) ve N.M.E. (3) yaralandı.
Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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