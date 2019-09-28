Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü
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Konya'da devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:24 Kaynak: AA
Konya'da devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hamdi T. idaresindeki 68 AAS 208 plakalı tomruk yüklü tır, Konya- Aksaray kara yolunun 40. kilometresinde devrildi.
Yolun altında bulunan ve hayvanların geçişi için kullanılan tünelin girişine düşen tır alev aldı.
İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürmesinden sonra Hamdi T'nin cansız bedenine ulaşıldı.
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