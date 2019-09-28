Son Dakika Haberleri: Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü
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Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü

1 saat önce

Konya'da devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü, System.String[]

Konya'da devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hamdi T. idaresindeki 68 AAS 208 plakalı tomruk yüklü tır, Konya- Aksaray kara yolunun 40. kilometresinde devrildi.

Yolun altında bulunan ve hayvanların geçişi için kullanılan tünelin girişine düşen tır alev aldı.

İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürmesinden sonra Hamdi T'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Aksaray, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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