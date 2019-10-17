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Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Yabancı uyruklu Hamit Bagheri yönetimindeki 59 E 247 10 plakalı tır, Seydişehir-Konya karayolunun 9. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bagheri'nin cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Seydişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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