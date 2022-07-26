Konya'da devrilen traktördeki kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da devrilen traktördeki kadın öldü, eşi yaralandı

26.07.2022 18:29
Konya'da devrilen traktördeki kadın öldü, eşi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Ahmet Tekin idaresindeki 42 K 3042 plakalı gübre yüklü traktör, Boyalı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı karı koca, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Tekin'in eşi Fadim Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 2 yaralı Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 2 yaralı Konya ilçe müftüleri toplantısı Seydişehir'de yapıldı Konya ilçe müftüleri toplantısı Seydişehir'de yapıldı
Kaynak: AA

Ahmet Tekin, Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da devrilen traktördeki kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da devrilen traktördeki kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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