Konya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Konya'nın Meram ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Konya'nın Meram ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Raşit Altay (55) idaresindeki 42 PR 893 plakalı traktör, ilçeye bağlı Çayırbağı Mahallesi'ne seyir halindeyken devrildi.
Traktörün altında kalan Altay, olay yerinde hayatını kaybetti.
Altay'ın cesedi incelemenin ardından morga götürüldü.
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