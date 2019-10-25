Son Dakika Haberleri: Konya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Konya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

1 saat önce

Konya'nın Meram ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Konya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

Konya'nın Meram ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Raşit Altay (55) idaresindeki 42 PR 893 plakalı traktör, ilçeye bağlı Çayırbağı Mahallesi'ne seyir halindeyken devrildi.

Traktörün altında kalan Altay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Altay'ın cesedi incelemenin ardından morga götürüldü.

Meram, Altay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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