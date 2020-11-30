Konya'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Konya'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı
30.11.2020 16:30
Konya'da vinç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı.
Konya'da vinç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı.
Kaza, 14.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. (25) idaresindeki 42 AGC 458 plakalı vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen vincin sürücüsü ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika Aracında çıkan yangını söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi, hayatını kaybetti Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı İbrahim Tatlıses'ten kurallara uymayanlara sert tepki: Doludan aracını koruyanlar maske takmaya üşeniyor Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Babasıyla odun toplamaya giden minik Damla, üstüne düşen odunların altında kalarak yaşamını yitirdi 53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Kadir Şeker kiralık katildi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı