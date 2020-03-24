Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlem faaliyetleri kapsamında ilçe genelinde resmi kurumlar, okullar, toplu kullanım alanları ile tüm çöp konteynerlerinin dezenfekte edildiğini bildirdi.

Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlem faaliyetleri kapsamında ilçe genelinde resmi kurumlar, okullar, toplu kullanım alanları ile tüm çöp konteynerlerinin dezenfekte edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan dezenfekte ekiplerinin aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe genelinde, 24 saat aralıksız devam eden çalışmalarla çöp konteynerlerin tamamı dezenfekte edildi. İkinci tur dezenfekte çalışmaları da yüzde 80 oranında tamamlandı. Bu çerçevede vatandaşların çöplerini konteynerlerin dışına bırakmamaları gerekiyor. Aksi takdirde yapılan dezenfekte işlemlerinin etkili olması zorlaşır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da "Kıymetli hemşerilerim, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tüm yeraltı çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemi tamamlandı. Sizden ricamız çöplerinizi konteynerlerin dışına bırakmamanız. Çöpleri konteynerlerin içine atarak riski birlikte azaltalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Selçuklu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti         
18:11
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 15:44:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]