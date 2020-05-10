Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

KONYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler devam ederken, yaklaşık 200 temizlik personeliyle kentin birçok noktası dezenfekte edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, kentin meydan ve caddeleri başta olmak üzere sık kullanım alanları yaklaşık 200 temizlik personeliyle dezenfekte etti. Görevliler, tramvay ve otobüs duraklarını, 54 adet taşıt alt-üst geçit ile köprülü kavşağı, 37 adet yaya alt ve üst geçidi ile 24 adet hızlı tren alt geçidinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ayrıca, tarihi bedesten çarşında da 3 bin iş yerinin temizliği gerçekleştirildi. Temizlik araçlarının da eşlik ettiği çalışmalarda, 350 kilometrelik bisiklet yolu da dezenfekte edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, dezenfeksiyon çalışmalarına düzenli olarak devam edeceği belirtildi.