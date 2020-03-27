Konya'da dezenfeksiyon seferberliği - Son Dakika

KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan dezenfeksiyon seferberliği, 50 ekip 110 personelle devam ediyor. 31 ilçe merkezindeki cami ve okullar ile 3 bin 66 kamu binasının dezenfeksiyonu tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında merkez ve 28 ilçede bugüne kadar; belediye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, üniversiteler, havaalanı, otogarlar, askeri binalar, camiler, umuma açık tuvaletler, meydanlar, alt ve üstgeçitler, yatılı Kur'an Kursları, öğrenci yurtları, dernek binaları ve müzeler olmak üzere toplam 3 bin 66 binanın dezenfeksiyonunu yaptı. Büyükşehir, 28 ilçe merkezindeki camiler, okullar ve resmi kurumların tamamı ile şehir merkezindeki tüm camilerin dezenfeksiyonunu tamamladı.