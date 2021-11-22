Konya'da "Doğa Yürüyüşleri" ilgi görüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için gerçekleştirdiği "Konya'da Yürüyoruz" temalı doğa yürüyüşü etkinlikleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, doğa yürüyüşlerinin hafta sonu Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Amacımız, Konya'da yaşayan hemşehrilerimizin hem sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak hem de daha önce görmedikleri doğal güzellikleri onlarla buluşturmak. Yaklaşık 7 kilometre süren yürüyüşte doğaseverler, Konya'nın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı yakaladı. Doğa yürüyüşleri, 28 Kasım'da Bozkır-Aygır, 5 Aralık'ta Seydişehir-Tınaztepe ve 12 Aralık'ta da Akşehir-Hıdırlık'ta devam edecek. Başvurular sporkonya.com.tr adresinden yapılabilir."