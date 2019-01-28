Son Dakika Haberleri: Konya'da Doktor Hastanedeki Odasında Ölü Bulundu

Konya'da Doktor Hastanedeki Odasında Ölü Bulundu

19 dakika önce

KONYA(AA) - Konya'da, Seydişehir Devlet Hastanesinde görev yapan doktor İsmail Cem Temel, odasında ölü bulundu.

Konya'da Doktor Hastanedeki Odasında Ölü Bulundu, System.String[]
KONYA(AA) - Konya'da, Seydişehir Devlet Hastanesinde görev yapan doktor İsmail Cem Temel, odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, hastanenin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Temel (32), gündüz girdiği ameliyatların ardından odasında istirahate çekildi.

Bel ağrısı şikayeti nedeniyle serum tedavisi aldığı öğrenilen Temel'i odasında hareketsiz bulan temizlik görevlisi, hastane çalışanlarına haber verdi.

Sağlık görevlileri, doktorun öldüğünü belirledi.

Temel'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Temel'in eşinin de aynı hastanede cildiye uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Doktor İsmail Cem Temel'in ölüm nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:46 Kaynak: AA

İsmail Cem, Konya, Güncel
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