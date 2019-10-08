Son Dakika Haberleri: Konya'da doktorlar hastanede darp edildi
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da doktorlar hastanede darp edildi

Konya'da doktorlar hastanede darp edildi

1 saat önce

Konya'da bir hastanenin acil servisinde görevli iki doktor üç kişi tarafından darp edildi.

Konya'da doktorlar hastanede darp edildi, System.String[]

Konya'da bir hastanenin acil servisinde görevli iki doktor üç kişi tarafından darp edildi.


Olay, saat 23.15 sıralarında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede görevli doktorlar Mustafa Öztürk ve Sami Maden acil servise gelen 3 kişi tarafından darp edildi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri hastaneye intikal etti. Doktorları darp eden şahıslardan A.Ç. ve A.Ç. yakalanarak adli işlemler başlatılırken, diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


İl Sağlık Müdürü Koç'tan kınama


Olayla ilgili olarak hastane başhekimi Doç. Dr. M.Ali Eryılmaz ve darp edilen hekimlerle görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum" dedi. Koç, darp edilen hekimlerle birlikte tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. - KONYA

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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