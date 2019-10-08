Son Dakika Haberleri: Konya'da doktorların darbedildiği iddiası
Son Dakika Güncel Konya'da doktorların darbedildiği iddiası

Konya'da doktorların darbedildiği iddiası

1 saat önce

Konya'da Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğindeki doktorları darbettiği öne sürülen 3 kişiden 2'si gözaltına alındı.

Konya'da doktorların darbedildiği iddiası, System.String[]

Konya'da Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğindeki doktorları darbettiği öne sürülen 3 kişiden 2'si gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde rahatsızlanan arkadaşlarını Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis Polikliniğine getiren ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, görevli doktorlarla tartıştı.

Doktorlardan Mustafa Öztürk ile Sami Maden'i darbeden Ahmet, Arif ve Emin Ç. olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet ve Arif Ç'yi yakaladı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor. Darbedilen doktorların tedavisi ise devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Tek amacı insanlara hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum. Hekim arkadaşlarımızla tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Acil Servis, Meram, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı
Polisler trafikte tartışırken, gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı Son Dakika: İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var "Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:49:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da doktorların darbedildiği iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]