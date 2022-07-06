Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı

Türkiye'yi sarsan doktor cinayeti Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi'ne gitti. Kardiyoloji bölümüne geçen Akçay, Doktor Ekrem Karakaya'yı görmek istediğini söyleyerek doktorun kapısının önünde bir süre bekledi.

"ANNEMİ SEN ÖLDÜRDÜN DİYEREK ATEŞ ETTİ"

Doktor odasından hastanın çıkması ile içeri giren Akçay belinde bulunan silahı çıkarttı. "Annemi sen öldürdün o senin yüzünden öldü" diyerek silahını peş peşe ateşledi. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Doktor Karakaya kanlar içinde yere yığılırken Mehmet Akçay aynı silahla kendisini başından vurarak intihar etti.

"7-8 TEMMUZ'DA GREVDEYİZ"



Olayın ardından hastanede büyük panik yaşanırken Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledildiğini dile getirdi. TTB, paylaşımın devamında "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Yaşanan saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.