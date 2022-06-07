Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine aldığı darbeler sonucu yaralandığını ve aracının zarar gördüğünü iddia eden Alkış, M.F.D. hakkında polise şikayette bulundu.

Kaynak: AA

Mehmet Alkış, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da doktorun şehit kardeşini darbettiği iddiası - Son Dakika

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