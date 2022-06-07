Konya'da doktorun şehit kardeşini darbettiği iddiası - Son Dakika
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Konya'da doktorun şehit kardeşini darbettiği iddiası

07.06.2022 22:27
Konya'da doktorun şehit kardeşini darbettiği iddiası

Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Alkış, Kızılayda görevli doktor M.F.D'nin park yeri tartışmasında kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Alkış, Kızılayda görevli doktor M.F.D'nin park yeri tartışmasında kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre Alkış, 2 Haziran'da, müdürlüğün bahçesinde doktor M.F.D. ile araç park yeri konusunda tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine aldığı darbeler sonucu yaralandığını ve aracının zarar gördüğünü iddia eden Alkış, M.F.D. hakkında polise şikayette bulundu.

Alkış, tartışma sırasında doktorun şehit kardeşine de hakaret ettiğini öne sürdü.

Mehmet Alkış'ın babası Duran ve annesi Emine Alkış da doktor M.F.D. hakkında Cumhuriyet Savcılığına "Ölünün hatırasına hakaret", "Hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikayetçi ailenin, vatani görevini yaparken 2002 yılında Tunceli'deki Çiçekli Dağı yakınlarında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Selçuk Alkış'ın ailesi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Mehmet Alkış, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da doktorun şehit kardeşini darbettiği iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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