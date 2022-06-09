Konya'da dolu nedeniyle ekili arazilerdeki hasar - Son Dakika
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Konya'da dolu nedeniyle ekili arazilerdeki hasar

09.06.2022 17:10
Konya'da dolu nedeniyle ekili arazilerdeki hasar

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, kentte dün etkili olan sağanağa ilişkin, "Çok şükür afet durumunda bir boyut gözükmüyor.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, kentte dün etkili olan sağanağa ilişkin, "Çok şükür afet durumunda bir boyut gözükmüyor. Tarım arazilerinde ve belli sayıda çadırda bir taşkın var, su baskınları var ama yönetilebilir boyutlarda." dedi.

Yunak ilçesine bağlı Yavaşlı Mahallesi'ndeki selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunan Aydın, zarar tespitinin yapılması ve vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi.

Yağışların kent genelinde etkili olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Çok şükür afet durumunda bir boyut gözükmüyor. Bir taşkın var, su baskınları var, tarım arazilerinde ve belli sayıda çadırda ama yönetilebilir boyutlarda. Gerekenler yapılacak elbette. Vatandaşlarımızın günlük hayatının belli oranda etkilendiği muhakkak ama vatandaşlarımızın yanında olacağız, ihtiyaçlarını karşılayacağız."

Tarım işçisi Mehmet Beyaztoprak da "Yağmur sırasında başta Kaymakam Bey olmak üzere, Belediye Başkanı ile görevliler bizleri ziyaret etti. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayarak, bizlere yardımlarda bulundular. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin." dedi.

Aydın'a, Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Belediye Başkanı Ali Konak, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Merkezi Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

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Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eli Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eli Konya Vali Yardımcısı Aydın selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti Konya Vali Yardımcısı Aydın selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da dolu nedeniyle ekili arazilerdeki hasar - Son Dakika

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