Konya'da dolu yağışı etkili oldu
2 saat önce
KONYA'da kent merkezi ile Seydişehir ilçesindeki dolu yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:44 Kaynak: DHA
KONYA'da kent merkezi ile Seydişehir
ilçesindeki dolu yağışı etkili oldu. Konya
kent merkezinde başlayan dola yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerine yağmur yağışına bıraktı. Seydişehir ilçesi, dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bazı bölgelerde ekili arazilere zarar verdi. Dolunun ardından devan eden yağmur ise sokaklarda sele neden oldu. Şans eseri herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
- Konya
Apartmanın kapısını 1,5 dakikada söküp sırtına alıp gitti! Kamera kayıttaydı
A Milli Takım'a İzlanda'da yapılan skandal muamelenin sebebi ortaya çıktı
İzlanda'nın onaylanmamış havaalanı iddialarına Konyaspor'dan yanıt geldi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi