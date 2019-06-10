Son Dakika Haberleri: Konya'da dolu yağışı etkili oldu
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Konya'da dolu yağışı etkili oldu

2 saat önce

KONYA'da kent merkezi ile Seydişehir ilçesindeki dolu yağışı etkili oldu.

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KONYA'da kent merkezi ile Seydişehir ilçesindeki dolu yağışı etkili oldu.
Konya kent merkezinde başlayan dola yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerine yağmur yağışına bıraktı. Seydişehir ilçesi, dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bazı bölgelerde ekili arazilere zarar verdi. Dolunun ardından devan eden yağmur ise sokaklarda sele neden oldu. Şans eseri herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:44 Kaynak: DHA
Seydişehir, Dolu Yağışı, Konya, Güncel
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