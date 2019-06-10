Konya'da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı
2 saat önce
Konya'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve arkasından devam eden sağanak etkili oldu.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve arkasından devam eden sağanak etkili oldu. Kent merkezinde yağış sırasında sürücüler petrol istasyonlarına sığındı.
Konya'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı, yaklaşık 5 dakika sürdü. Dolu sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. Dolu, bir süre sonra yerine sağanak yağmura bıraktı. Dolunun ardından devam eden yağmur ise bazı yerlerde taşkınlara neden oldu, bazı alt geçitlerde su birikti. Yağış sırasında trafikte olan sürücüler ise dolu yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. - KONYA
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