Son Dakika Haberleri: Konya'da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı

2 saat önce

Konya'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve arkasından devam eden sağanak etkili oldu.

Konya'da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı, System.String[]
Konya'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve arkasından devam eden sağanak etkili oldu. Kent merkezinde yağış sırasında sürücüler petrol istasyonlarına sığındı.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı, yaklaşık 5 dakika sürdü. Dolu sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. Dolu, bir süre sonra yerine sağanak yağmura bıraktı. Dolunun ardından devam eden yağmur ise bazı yerlerde taşkınlara neden oldu, bazı alt geçitlerde su birikti. Yağış sırasında trafikte olan sürücüler ise dolu yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Dolu Yağışı, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartmanın kapısını 1,5 dakikada söküp sırtına alıp gitti! Kamera kayıttaydı A Milli Takım'a İzlanda'da yapılan skandal muamelenin sebebi ortaya çıktı Ruslardan petrol çıkışı: Varil fiyatı 30 dolara düşebilir İzlanda'nın onaylanmamış havaalanı iddialarına Konyaspor'dan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]