Konya'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

KONYA'da öğle saatlerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.Merkez Meram ilçesinde, özellikle Alakova, Çarıklar, Boruktolu ve Kaşınhanı mahallelerinde öğle saatlerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu, bazı tarım alanlarıyla sebze bahçelerinde zarara yol açtı. Uzun süredir çiftçilik yapan Mehmet Bilir, "Dolu yağışı 5 dakika kadar sürdü. O esnada tarlada işçilerimiz çalışıyordu. Gidip baktığımda her yer bembeyazdı. Tarlada bulunan marul, maydanoz, lahana, yeşil soğan, buğday, mısır gibi ürünlerimiz tamamen zarar gördü. Zararımız büyük ama yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Tarladaki ürünlerimizden kurtarabileceğimizi kurtaracağız. Geri kalanı maalesef yenecek gibi olmadığı için boşa gidecek" dedi.