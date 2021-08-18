Üye Girişi
Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

18.08.2021 14:11
Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda domates tarlasında 68 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda domates tarlasında 68 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Ekiplerin 5 günlük yaptığı sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde, Kutören Mahallesi Karaağıl Kümeevleri Karaburun mevkisinde bir tarla içerisinde Hint keneviri ekili alan olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda domates tarlası içerisinde 68 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Tarla sahibine ise gözaltına alındı. Ekipler, Mehmet Akif Mahallesi Batı Elagözlü Caddesi üzerinde bir ikamette yaptığı aramalarda da, ikamet bahçesinde 320 santimetre ve 70 santimetre boylarında 2 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. İkamet sahibi hakkında işlem yapıldı.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir şahsın ikametinde yapılan aramada ise toplam 42 adet uyuşturucu hap maddesi, peçeteye sarılı halde 1,42 gram metamfetamin maddesi, ayrıca sigara makaronu içerisinde 0,77 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç İnönü Caddesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada beyaz şeffaf poşete sarılı halde 4,42 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi ve araç içerisinde bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. - KONYA

Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

Hint Keneviri, Domates, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim 15:35 İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim Lenf kanseri tedavisi gören başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, müjdeyi verdi! Son kemoterapi seansına girmiş 15:16 Lenf kanseri tedavisi gören başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, müjdeyi verdi! Son kemoterapi seansına girmiş 15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı 15:00 15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı
ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı 14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti 14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu 13:55 Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı 13:17 AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı 12:30 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı

Son Dakika Haberleri
15:47 Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
15:13 Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek
14:59 15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı
14:34 Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler
14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı
14:30 Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş
14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
14:13 Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı
14:04 Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek
13:55 Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı         
15:47
Afganistan ekonomisine ne olacak? Tüm gözler Taliban ile iyi ilişkiler yürüten Çin'e çevrildi Afganistan ekonomisine ne olacak? Tüm gözler Taliban ile iyi ilişkiler yürüten Çin'e çevrildi         
15:17
Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek         
15:13
Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler         
14:35
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
Sarı-kırmızılılar Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek         
14:04
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde         
13:32
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:49
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti         
09:54
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü         
07:32
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz         
07:14
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 15:55:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement