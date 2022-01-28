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KONYA'DA DONDURUCU SOĞUK NEDENİYLE BOYU 2 METREYE YAKIN BUZ SARKITLARI OLUŞTU - Son Dakika

KONYA'DA DONDURUCU SOĞUK NEDENİYLE BOYU 2 METREYE YAKIN BUZ SARKITLARI OLUŞTU

28.01.2022 14:34

KONYA'da hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar ulaşması nedeniyle binaların çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğu bulan buz sarkıtları oluştu.

KONYA'da hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar ulaşması nedeniyle binaların çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğu bulan buz sarkıtları oluştu.

Konya il genelinde geçen cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 20 derece görülürken, en soğuk hava ise Toros Dağları'nın eteğindeki Seydişehir'de eski 27 dereceye kadar ulaştı. Soğuğun etkisiyle bazı binaların çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. 70 KOYUN TELEF OLDU

Çumra ilçesinde ise dün yoğun kar yağışı nedeniyle Hidayet Alanlı'ya ait ahırın çatısı, biriken kar kütleleri nedeniyle çöktü. Ahırda bulunan 70 koyun hayvan telef oldu.

6135 PERSONEL KARLA MÜCADELE EDİYOR

Konya Valiliği, oluşturulan kriz merkezinde bütün kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grubunun 7/24 çalışma esasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada 6 bin 135 personel ve bin 913 araçla karla mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Tahliye Çalışma Grubu tarafından 479 vatandaşımız ve 115 araç kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edilmiştir. 29.422 vatandaşımızın beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. Kar nedeniyle ulaşılamayan toplam 15 hastaya UMKE tarafından müdahale edilmiştir. Konya genelinde kapanan 628 köy yolu ulaşıma açılmıştır, 9 köy (mahalle) yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir."denildi.

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KONYA'DA DONDURUCU SOĞUK NEDENİYLE BOYU 2 METREYE YAKIN BUZ SARKITLARI OLUŞTU
KONYA'DA DONDURUCU SOĞUK NEDENİYLE BOYU 2 METREYE YAKIN BUZ SARKITLARI OLUŞTU
KONYA'DA DONDURUCU SOĞUK NEDENİYLE BOYU 2 METREYE YAKIN BUZ SARKITLARI OLUŞTU

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Seydişehir, Cumartesi, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA DONDURUCU SOĞUK NEDENİYLE BOYU 2 METREYE YAKIN BUZ SARKITLARI OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA'DA DONDURUCU SOĞUK NEDENİYLE BOYU 2 METREYE YAKIN BUZ SARKITLARI OLUŞTU - Son Dakika
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