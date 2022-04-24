Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza - Son Dakika
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Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza

24.04.2022 13:39
Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza

Konya'da otomobili ile drift yapan maganda, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Konya'da otomobili ile drift yapan maganda, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 9 bin 125 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el kondu.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine daha önceden çekilen ve paylaşılan bir cep telefonu görüntüsünde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde M.G. isimli şahsın drift yaptığını tespit etti. Trafik ekipleri cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyerek aracın plakasını tespit edip, araca ve trafik magandası sürücü M.G.'ye ulaştı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D maddesinden 9 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan M.G., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan Polis Merkez Amirliğine sevk edildi. - KONYA

Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza
Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza

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Türk Lirası, Para Cezası, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza - Son Dakika


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