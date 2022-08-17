Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi

17.08.2022 11:37
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde dirft yapmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sürücünün Hurşit K. (24) olduğunu tespit etti.

Polis merkezine götürülen Hurşit K'ye, 9 bin 125 lira ceza uygulanarak, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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Beyşehir'den kısa kısa Beyşehir'den kısa kısa
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi - Son Dakika
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