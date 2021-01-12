Konya'da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza - Son Dakika

Konya'da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza

12.01.2021 17:56

- Konya'da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza Konya'da bir kavşakta drift yapan sürücüye ve kullandığı otomobilin sahibine toplamda 12 bin 96 lira cezai işlem uygulandı.

- Konya'da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza

KONYA - Konya'da bir kavşakta drift yapan sürücüye ve kullandığı otomobilin sahibine toplamda 12 bin 96 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri Selçuklu ilçesinde bir kavşakta drift yapıldığına dair kendilerine ulaşan görüntüler üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu görüntülerdeki kişilerin otomobil sahibi M.B. ile arkadaşı K.E. belirlendi. Araç sahibi M.B. isimli şahıs ifadesinde, aracı arkadaşı K.E.'nin kullandığını belirtti. K.E.'ye 'drift yapmak ve 'sürücü belgesiz araç kullanmaktan 9 bin 398 lira, araç sahibi M.B isimli şahsa ise 'sürücü belgesiz araç kullandırmak'an 2 bin 698 lira olmak üzere toplamda 12 bin 96 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sürücü K.E. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

Konya'da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza
Konya'da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza
Konya'da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza
Konya'da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza

Trafik Denetleme, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza - Son Dakika


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