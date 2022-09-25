Toplam 25 bin 598 TL ceza kesilen sürücüler Z.D. ve S.D. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da drift yapan sürücülere 25 bin 598 lira ceza kesildi - Son Dakika

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