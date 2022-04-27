Drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası - Son Dakika
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Drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası

27.04.2022 10:38

Konya'da drift yaptığı sırada park halindeki iki araca çarpan sürücüye toplam 12 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

Konya'da drift yaptığı sırada park halindeki iki araca çarpan sürücüye toplam 12 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparken iki araca çarparak zarar verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Kaza yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, drift yapılan otomobili hasarlı şekilde bir evin bahçesinde buldu.

Otomobili kullandığı belirlenen sürücü Umut A'ya "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "drfit yapmak" suçlarından 12 bin 800 lira idari para cezası kesildi. Otomobil, 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan Umut A'nın çarparak zarar verdiği iki araçta, yaklaşık 25 bin lira maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası
Drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası
Drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası

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Trafik Denetleme, Para Cezası, Çatalhöyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası - Son Dakika
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