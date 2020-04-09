Konya'da dron ile sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında polis ekipleri, sosyal mesafeye yönelik dron ile denetimler gerçekleştirdi.

İlçede polis ekipleri denetimlerinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin cadde ve sokaklarda dolaşıp dolaşmadığını kontrol etti, şüphelendiği kişilerin kimliklerine baktı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, ilçe merkezindeki denetimlerine Beyşehir Belediyesi tarafından da dron desteği sağlandı.

Polis ekipleri, dron ile PTT bank ve banka şubesi önlerinde de sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Kurala uyulmayan bölgelerde sosyal mesafeye dikkat etmeyenler uyarıldı.

Öte yandan ekipler, durdurdukları araçlarda zorunlu hale getirilen maske denetimleri yaptı. Maskesi olmayan yolculara maske dağıtıldı.

Araçta şoför dahil 3'ten fazla kişi ile seyahat edilemeyeceği zorunluluğu getirildiğini hatırlatan polis ekipleri, ön koltukta oturanları uyararak arka koltuklara geçmesini sağladı.