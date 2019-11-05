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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Konya'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Konya'da drone destekli uyuşturucu operasyonuKONYA - Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat ve çevik kuvvet polisi destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

KONYA - Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat ve çevik kuvvet polisi destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı iddia edilen kişileri tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin belirlenen adreslerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, özel harekat polisi ve çevik kuvvet polisi destekli operasyon düzenlendi. Dronenin de kullanıldığı ve 5 adrese eş zamanlı yapılan operasyon sırasında şüphelilerden S.T., balkondan atlayıp kaçmak isterken peşinden koşan polisler tarafından yakalandı. 4 farklı suçtan arandığı öğrenilen S.T. ile birlikte adreste bulunan H.K. de gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda Narkotik köpeği 'Oscar' evlerde arama yaptı. Aramalarda 15 gram eroin, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, adreste bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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