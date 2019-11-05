Konya'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat ve çevik kuvvet polisi destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı iddia edilen kişileri tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin belirlenen adreslerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, özel harekat polisi ve çevik kuvvet polisi destekli operasyon düzenlendi. Dronenin de kullanıldığı ve 5 adrese eş zamanlı yapılan operasyon sırasında şüphelilerden S.T., balkondan atlayıp kaçmak isterken peşinden koşan polisler tarafından yakalandı. 4 farklı suçtan arandığı öğrenilen S.T. ile birlikte adreste bulunan H.K. de gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda narkotik köpeği 'Oscar' evlerde arama yaptı. Aramalarda 15 gram eroin, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Öte yandan adreste bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA