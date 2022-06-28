Konya'da "Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması" - Son Dakika
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Konya'da "Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması"

28.06.2022 12:50
Konya'da "Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması"

Konya'da kentsel dönüşüm alanlarıyla kıyı ve korunan alanların değişimi ve buralardaki kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla "Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması" gerçekleştirildi.

Konya'da kentsel dönüşüm alanlarıyla kıyı ve korunan alanların değişimi ve buralardaki kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla "Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması" gerçekleştirildi.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Dijital Şehir İkizi Projesi" güncellenmesi kapsamında yürütülen çalışmayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri dronlarla kenti havadan görüntüledi.

Saha çalışmalarına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, "Dijital Şehir İkizleri Projesi"nin güncellenmesiyle, kentsel dönüşüm alanlarıyla kıyı ve korunan alanların değişim ve buralardaki kaçak yapılaşmanın belirlenmesi için 9-11 Mayıs'ta Karaman'da yaptıkları pilot çalışmayı, iki gündür Konya'da sürdürdüklerini anlattı.

Çalışmayı 4 ilden gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleriyle toplam 110 dronla gerçekleştirdiklerini kaydeden Şevik, kaçak yapılaşmanın takibi ve şehirlerdeki değişimlerin tespiti için önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Şevik, şöyle konuştu:

"Dünden bu yana 3 bölgede çalışmamız devam ediyor. Dün Beyşehir'deydik ve şehir merkezimizin bir kısmında drone uçurduk. Bugün de Sille'de uçuruyoruz. Bu uçuşlar sonrası elde edilen verilerle kaçak yapıların önüne geçmek, korunan doğal alanların izlenmesi ve bunun gibi birçok, belediyelerin hizmetine de sunulabilecek işlemler için elimizde veriler olacak. Bu veriler işlerimizi kolaylaştırmış olacak."

Şevik, dronla havadan alınan görüntülerin belediyeler ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını, 2022 yılı sonuna kadar tüm Türkiye genelinde uygulanacak çalışmayla, "Dijital Şehir İkizleri" verilerinin güncellenmiş olacağını sözlerine ekledi.

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Beyşehir'den kısa kısa Beyşehir'den kısa kısa Son dakika yerel: Karabacak'dan sel bölgelerine mektup: 'Her türlü yardıma hazırız' Son dakika yerel: Karabacak'dan sel bölgelerine mektup: 'Her türlü yardıma hazırız'
Kaynak: AA

Pilot, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 'Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması' - Son Dakika

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